Украинский ударный беспилотник успешно прошел ряд испытаний — Укроборонпром

4 декабря, 21:14
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В октябре Укроборонпром заявил о завершении разработки украинского ударного беспилотника (Фото:Государственный концерн Укроборонпром/Facebook)

В октябре Укроборонпром заявил о завершении разработки украинского ударного беспилотника (Фото:Государственный концерн Укроборонпром/Facebook)

Укроборонпром провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника, дальность поражения которого — тысяча километров.

Об этом рассказала спикер госконцерна Наталья Сад в эфире телемарафона в воскресенье, 4 декабря.

Она напомнила: недавно концерн анонсировал разработку украинского дрона-камикадзе с грузоподъемностью до 75 килограммов взрывчатого вещества.

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По ее словам, ряд этапов, во время которых беспилотник успешно прошел испытания, позади. Начальник Генштаба поручил Укроборонпрому переходить к этапу испытаний под действием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание выполнить», — отметила спикер Укроборонпрома.

https://www.youtube.com/watch?v=evcIb3DQ5FQ

17 октября в госконцерне Укроборонпром сообщили, что завершают разработку украинского ударного беспилотника.

В тот же день Фонд Повернись живим написал в соцсетях, что вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины готовят проект с пилотным названием Хлопок в Москве.

https://www.youtube.com/embed/3rK6WtOcsjg
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Беспилотник Укроборонпром Война России против Украины

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