Украина начала применять на поле боя дальнобойные беспилотники Рубака — фото 1 августа, 19:32 Беспилотник Рубака (Фото:скриншот видео / Влад Шевченко / Facebook)

Украинский оборонно-промышленный комплекс разработал дальнобойные беспилотники Рубака, их уже используют в боях. Об этом сообщает портал Милитарный со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки.

Барражирующий боеприпас оперативно-стратегического уровня Рубака имеет запас хода 500 км. Его производит засекреченная украинская оборонная компания. Дрон создан по типу Летающее крыло с двигателем в передней части, его запускают с помощью катапульты.



Видео дня

«Они уже хорошо показали себя в бою. Где именно, сказать не могу, но об этом хлопке мы все могли читать в Telegram», — отметил украинский разведчик.

Украинский актер Владислав Шевченко в Facebook заявил, что собирает 10 млн грн на 18 дронов-камикадзе для спецподразделения ГУР. Милитарный пишет, что один беспилотник, таким образом, стоит около 550 тыс. грн.

Инфографика: скриншот / Влад Шевченко / Facebook

Инфографика: скриншот видео / Влад Шевченко / Telegram

Ранее издания Newsweek и The New York Times сообщили, что для недавних атак на столицу страны-агрессора Москву использовались новые украинские беспилотники Бобер с дальностью полета 1000 км.