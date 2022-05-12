Небесный каратель. Украинский беспилотник Punisher уничтожил базу ВС РФ с арсеналом ракет — видео

12 мая, 15:45
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Среди ликвидированных оккупантов могут быть несколько командиров (Фото:Коллаж НВ)

Среди ликвидированных оккупантов могут быть несколько командиров (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось первое видео с применением украинского ударно-разведывательного БПЛА Punisher аратель).

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Беспилотник был задействован для уничтожения склада российских войск с ракетами к реактивным системам залпового огня.

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На обнародованных кадрах видно, как Punisher сбрасывает на позиции оккупантов снаряд, который приводит к детонации хранившихся там ящиков с боеприпасами.

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В результате мощного взрыва база ВС РФ была полностью уничтожена.

По некоторым данным, она также использовалась в качестве командного пункта, поэтому среди ликвидированных там захватчиков могут быть несколько командиров.

https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1524688346815115264
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Ракеты Беспилотник РСЗО Война России против Украины

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