Небесный каратель. Украинский беспилотник Punisher уничтожил базу ВС РФ с арсеналом ракет — видео 12 мая, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Среди ликвидированных оккупантов могут быть несколько командиров (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось первое видео с применением украинского ударно-разведывательного БПЛА Punisher (Каратель).

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Беспилотник был задействован для уничтожения склада российских войск с ракетами к реактивным системам залпового огня.

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На обнародованных кадрах видно, как Punisher сбрасывает на позиции оккупантов снаряд, который приводит к детонации хранившихся там ящиков с боеприпасами.

В результате мощного взрыва база ВС РФ была полностью уничтожена.

По некоторым данным, она также использовалась в качестве командного пункта, поэтому среди ликвидированных там захватчиков могут быть несколько командиров.

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