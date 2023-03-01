«Мы уже их запускаем по территории РФ». Как Украина создает и учится использовать свой аналог дронов-камикадзе Shahed — интервью 1 марта, 12:44 Эксклюзив NV Боец украинской ТРО со средствами борьбы против российских дронов-камикадзе, 3 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Юрий Касьянов, военнослужащий, волонтер, в интервью Radio NV рассказал, как украинские специалисты создают отечественный аналог дронов-камикадзе Shahed, опережающие иранский аналог по ряду характеристик.

— Я видел вашу аналитику по поводу того, что произошло и в Белгородской области, и в Брянской, и в Краснодарском крае. В Адыгее также фиксировали падение неизвестного летательного объекта.

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И здесь цитируя то, что вы написали у себя на странице Facebook, что это тот случай, когда слабые технические решения или плохая подготовка операции или банальное отсутствие опыта — все вместе взятое приводит к неудовлетворительному результату. Могли бы вы объяснить свое мнение?

— К сожалению, у нас не все беспилотники долетели до цели. Большая часть — то, что мы знаем из СМИ, не долетели, упали по разным причинам. Конечно, это может быть и воздействие вражеского РЭП. У нас принято все списывать на РЭП, на всесильный РЭП, на вражеское ПВО. Однако это преувеличение во многом. Хотя мы видим, что наш беспилотник долетел аж до самого Подмосковья и, вероятно, и до Питера. И вражеское ПВО просто не заметило эти аппараты или заметило поздно. Поэтому остаются только несколько причин.

Это плохая подготовка всей операции, допустим, в условиях штурмовщины, когда командование говорит: давайте, давайте, бегом, надо это сделать. Или малый опыт людей, которые этим занимаются. Или действительно слабые технические решения, которые не позволили завершить успешно операцию. Мы не должны из-за этого сильно горевать, потому что мы, в общем-то находимся еще в начале этого пути. Я имею в виду Украину, как страну. Наши беспилотные коррективы — все с разным опытом, у каждого разные свои решения технические.