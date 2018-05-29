Украинский телеканал показал фото из "лондонской квартиры" Данилюка. Реальный собственник рассказал, где сделаны снимки

Александр Данилюк в апреле опроерг материал 1+1 о "лондонской квартире" и подтвердил, что у него конфликт с Коломойским

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж уличил одну из программ телеканала 1+1 в распространении недостоверной информации в отношении министра финансов Украины Александра Данилюка.

На своей странице в Facebook он опубликовал кадр из расследования указанного телеканала, на котором изображены жена и старший сын министра финансов Александра Данилюка в доме с камином и лепниной в качестве доказательства того, что глава Минфина купил себе квартиру в Лондоне за миллион долларов.

"Журналисты, которые его подготовили, имеют отменное чувство этики: они размыли лицо сына Ольги и Александра. Единственная проблема с этим блестящим журналистским расследованием: фотография-"доказательство" была сделана в Париже, в квартире моей семьи", - написал Малиж.

Он добавил, что на фото действительно семья Данилюка, но не в "собственном доме" в Лондоне, а в его личном жилище в Париже во время празднования рождественских каникул.

"Камин и лепнина все еще в Париже, спасибо вам большое", - подытожил управляющий директор ЕБРР в заметке, озаглавленной Fake news at work.

В апреле Данилюк опроверг информацию о наличии у него собственной или арендованной квартиры в Лондоне в ответ на видеосюжет 1+1.

"1. Собственной квартиры в Лондоне не имею. 2. В аренде квартиры в Лондоне также не имею. 3. А вот конфликт с Коломойским (украинский бизнесмен Игорь Коломойский, совладелец телеканала 1+1) – имею", – прокомментировал тогда глава Минфина.

Телеканал содержал информацию о якобы секретной квартире Данилюка в Лондоне.

Это не первый выпад указанного телеканала против Данилюка.