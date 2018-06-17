Украинский школьник получил золото на Олимпиаде гениев в США

Украинский школьник Валентин Фречка, который нашел способ изготавливать бумагу с опавших листьев, получил золото на международной Олимпиаде гениев в США.

Об этом сообщает Голос Америки.

На олимпиаде в этом году было более 1300 участников.

Команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек.

Валентин Фречка рассказал, что двое его коллег заняли четвертые места и еще двое получили бронзу. Самого Валентина пригласили на международную выставку в Южной Корее.

К участию в Олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины, говорится на официальном сайте.

Как известно, Олимпиада гениев (GENIUS Olympiad) проводится среди учащихся средних школ и направлена ​​на решение экологических проблем благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайна и развития бизнеса.

Ранее школьник из Закарпатья получил золото на международной олимпиаде в Кении.