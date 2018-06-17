Украинский школьник получил золото на Олимпиаде гениев в США

Украинский школьник Валентин Фречка, который нашел способ изготавливать бумагу с опавших листьев, получил золото на международной Олимпиаде гениев в США.
Об этом сообщает Голос Америки.
На олимпиаде в этом году было более 1300 участников.
Команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек.
Валентин Фречка рассказал, что двое его коллег заняли четвертые места и еще двое получили бронзу. Самого Валентина пригласили на международную выставку в Южной Корее.
К участию в Олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины, говорится на официальном сайте.
Как известно, Олимпиада гениев (GENIUS Olympiad) проводится среди учащихся средних школ и направлена на решение экологических проблем благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайна и развития бизнеса.
Ранее школьник из Закарпатья получил золото на международной олимпиаде в Кении.
Комментарии
Правила комментирования