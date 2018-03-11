Украинский школьник получил письмо от королевы Великобритании

Школьник из Запорожья, 10-летний Савелий Васильев, получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на обращение-просьбу рассказать о жизни в Букингемском дворце.

Как рассказал Укринформу сам Савелий, он давно интересовался культурой Великобритании, много читал о королеве, но ответов на все вопросы, которые его интересовали, получить не мог, поэтому и направил письмо королеве.

"Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить себе ее жизнь. И однажды решил написать Елизавете II - спросить, чувствует ли она себя по-настоящему королевой в своих королевских палатах, какой из шести тронов у нее любимый, верит ли она, что волшебник Мерлин существовал т.д.", - сказал Савелий.

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По его словам, через некоторое время после отправки письма он получил от королевы Великобритании официальный ответ: письмо, подготовленное по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннокс, - благодарность королевы за письмо, настоящий интерес к королевской семье и английской культуре. Само письмо, по его словам, напечатанно на королевской бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, а обращение и подпись сделаны от руки.

Вместе с посланием от королевы Великобритании запорожский школьник получил также несколько информационных лифлетов из Букингемского дворца.