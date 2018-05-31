Украинский самолет вылетел за детьми, которые попали в ДТП в Беларуси

Смертельное ДТП произошло несколько недель назад

Украина направила в Беларусь самолет, чтобы забрать детей, которые попали в ДТП.

Об этом сообщил премьер-министра Владимир Гройсман.

"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад", - написал он в Twitter.

По словам премьера, трое детей вернутся домой через несколько часов.

Наш літак вилетів до Білорусі за юними українськими футболістами, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. За годину 3 дітей заберуть додому. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 мая 2018 г.

Напомним, ДТП с украинскими детьми в Беларуси произошло утром 13 мая. На 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки водитель украинского микроавтобуса Рено Мастер совершил столкновение с погрузчиком Амкодор. В результате аварии погиб ребенок 2005 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении. Также сообщалось о шести пострадавших.

Состояние пострадавших детей не давало возможности перевезти их в Украину.