31 мая 2018, четверг

Украинский самолет вылетел за детьми, которые попали в ДТП в Беларуси

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Смертельное ДТП произошло несколько недель назад
Фото gaibrest.by

Смертельное ДТП произошло несколько недель назад

Украина направила в Беларусь самолет, чтобы забрать детей, которые попали в ДТП.

Об этом сообщил премьер-министра Владимир Гройсман.

"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад", - написал он в Twitter.

По словам премьера, трое детей вернутся домой через несколько часов.

Напомним, ДТП с украинскими детьми в Беларуси произошло утром 13 мая. На 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки водитель украинского микроавтобуса Рено Мастер совершил столкновение с погрузчиком Амкодор. В результате аварии погиб ребенок 2005 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении. Также сообщалось о шести пострадавших.

Состояние пострадавших детей не давало возможности перевезти их в Украину.

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