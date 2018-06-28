Украинский омбудсмен снова едет в колонию к Сенцову

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова снова едет в Лабытнанги, чтобы встретиться с украинским режиссером Олегом Сенцов.

У себя в Facebook она написала, что находится уже на полпути в колонию, где отбывает наказание Сенцов.

Она добавила, что летела одним рейсом с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, однако она не захотела ехать к Сенцову вместе с Денисовой.

"По прилету, к сожалению, госпожа Татьяна не захотела ехать со мной в одной машине, осталась на поле... наверное, ждать какое-то решение", - написала Денисова.

Позже пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов сообщил Интерфаксу, что Москалькова планирует посетить в четверг Сенцова, но без Денисовой.

"Татьяна Николаевна прилетела в Салехард. Она собирается встретиться с Олегом Сенцовым, посетить больницу, а также разобраться с обращениями жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, которые поступили к ней", - сказал Зловедов.

По его словам, Денисова прилетела в регион "совершенно самостоятельно, без согласования ни с уполномоченным по правам человека в РФ, ни с соответствующими структурами".

Пресс-секретарь Москальковой подчеркнул, что в связи с этим совместное посещение Сенцова двумя уполномоченными не планируется.

Напомним, что 18 и 26 июня украинские омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко.

15 июня омбудсмен прибыла в российскую колонию, где содержится Олега Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии было подтверждены во время повторной телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.