Украинский модифицированный ПТРК Скиф успешно прошел испытания

Украинский модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф успешно прошел испытания.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ Луч имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей", - написал Порошенко.

По словам президента, украинский ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели: долговременные огневые точки, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.

Ранее сообщалось, что в Украине испытали экспортную модель ракетного комплекса Скиф.