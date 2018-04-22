Украинский модифицированный ПТРК Скиф успешно прошел испытания

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Ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели

Ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели

Украинский модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф успешно прошел испытания.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ Луч имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей", - написал Порошенко.

По словам президента, украинский ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели: долговременные огневые точки, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.

Ранее сообщалось, что в Украине испытали экспортную модель ракетного комплекса Скиф.

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