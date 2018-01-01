Украинский лоукост открыл продажу билетов на популярный испанский курорт Сегодня, 11:51 153 Цей матеріал також доступний українською SkyUp будет летать на Мальорку Фото: SkyUp Airlines

Авиакомпания SkyUp объявила о начале продаж билетов на рейсы из Киева на испанский курортный остров Мальорка.

На странице украинского лоукоста в Facebook сообщается, что перелеты в аэропорт Пальма-де-Майорка стартуют со 2 июня 2019 года.

Цена билетов на перелет в одну сторону без багажа начинается от 2 506 гривен, с багажом - от 3 201 гривен.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Напомним, в декабря 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью дальнейшего дозаказа еще пяти.

В мае SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов. А уже в июне комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинского лоукостера на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

2 октября SkyUp получила сертификат ТСО, что позволяет осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.