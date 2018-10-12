Украинский дрон сбросил фугас на позиции оккупантов, ранены двое боевиков - видео

Бойцы Объединенных сил с помощью беспилотника сбросили на оккупационные силы РФ фугасный снаряд.
Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook украинский волонтер Юрий Мысягин.
По его словам, в результате взрыва на вражеской позиции пострадали двое боевиков. У одного из них осколочные ранения в лицо и ногу, у другого - в шею и грудь.
Где именно было снято видео, волонтер не уточнил.
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