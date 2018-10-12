12 октября 2018, пятница

Украинский дрон сбросил фугас на позиции оккупантов, ранены двое боевиков - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Один из боевиков был ранен в голову и ноги, другой - в шею и грудь
Скриншот

Один из боевиков был ранен в голову и ноги, другой - в шею и грудь

Бойцы Объединенных сил с помощью беспилотника сбросили на оккупационные силы РФ фугасный снаряд.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook украинский волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, в результате взрыва на вражеской позиции пострадали двое боевиков. У одного из них осколочные ранения в лицо и ногу, у другого - в шею и грудь.

Где именно было снято видео, волонтер не уточнил.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове