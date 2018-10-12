Украинский дрон сбросил фугас на позиции оккупантов, ранены двое боевиков - видео

Один из боевиков был ранен в голову и ноги, другой - в шею и грудь

Бойцы Объединенных сил с помощью беспилотника сбросили на оккупационные силы РФ фугасный снаряд.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook украинский волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, в результате взрыва на вражеской позиции пострадали двое боевиков. У одного из них осколочные ранения в лицо и ногу, у другого - в шею и грудь.

Где именно было снято видео, волонтер не уточнил.