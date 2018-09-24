Украинский чемпион мира по стрельбе помог поймать водителя, который пытался сбежать от полиции

Украинский чемпион мира по стрельбе Павел Коростылев помог поймать водителя, который пытался сбежать от полицейских.
Об этом сообщается на странице Учебно-спортивной базы летних видов спорта МОУ в Facebook.
Спортсмен, который ехал на соревнования по пулевой стрельбе, своим автомобилем заблокировал авто нарушителя, выехав на встречную полосу.
Также отмечается, что на соревнованиях Коростылев занял личное третье место в стрельбе из пневматического оружия.
21-летний Павел Коростылев - чемпионом мира в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Он также является двукратным чемпионом мира и Юношеских олимпийских игр.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования