Украинские БТР и танки прибыли в Германию на международные учения

Кадр из видео Минобороны о прибытии техники ВСУ на учения в Германию

Украинская военная техника во вторник, 24 апреля, прибыла в Германию на международные учения Combined Resolve Х.

В частности, Минобороны сообщило, что в ФРГ отправились бойцы десантно-штурмовой роты с семью БТР-80 и пятью танками Т-84.

Съезд военных проходит на полигоне близ немецкого города Хохенфельс.

В этом году в учениях Combined Resolve X участвуют около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и их партнеров.

Вооруженные Силы Украины в этом международном мероприятии представляет рота от 79 отдельной десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что украинские моряки провели военные учения около Крыма.