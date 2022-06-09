Азовсталь пытались деблокировать. Журналисты узнали детали операции и рассказали, почему ничего не вышло 9 июня, 12:35 Цей матеріал також доступний українською Участники спасательной операции столкнулись с ожесточенным сопротивлением оккупантов (Фото:AP Photo/Mstyslav Chernov)

В первые недели после начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные пытались провести операцию по деблокированию Азовстали и вывода из Мариуполя защитников города.

Об этом говорится в статье Украинской правды Остров надежды, вышедшей в четверг, 9 июня.

По словам ее источников, президент Владимир Зеленский и украинское военное командование в начале войны разделяли осторожный оптимизм по поводу такой операции, поэтому решили попытаться реализовать один из предложенных планов.

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Под общим командованием Главного управления разведки из района Гуляйполя в сторону Мариуполя отправилась группа, состоявшая из оперативников ГУР, военнослужащих ВСУ и бойцов Азова, включая лидера Нацкорпуса Андрея Белецкого.

Изначально предполагалось, что в поддержку им будут выделены более 80 танков БТР и БМП, однако в итоге удалось собрать лишь около 20 единиц техники.

«Несмотря на это, группа все же выдвинулась в сторону Мариуполя. Она прошла около 10−15 км, наткнулась на безумную защиту и была вынуждена отступить», — рассказали журналисты.

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Как заявляют их собеседники, знакомые с ходом операции, для успешного деблокирования должен был состояться одновременный встречный прорыв мариупольского гарнизона, но из-за действий части 36-й бригады морской пехоты это стало невозможным.

«Сначала 4 апреля один батальон 36-й бригады внезапно сдался в плен, а затем неожиданно командир бригады Владимир Баранюк, никого не предупредив, принял решение пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей», — говорится в материале.

Кроме того, как отмечает еще один источник, близкий к Азову, морпехи сдались вместе с танками, РСЗО и боеприпасами, чем очень ослабили оборону, и после этого стало ясно, что деблокирование малыми силами с подконтрольных Украине территорий даже на одном направлении невозможно.

Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, с самого начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время около 6 тысяч оккупантов.

В свою очередь захватчики наносили по их позициям на Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории заводе гражданских закончилась 7 мая.

После того, как военное руководство заявило о выполнении защитниками Мариуполя поставленных перед ними задач и приказало обеспечить сохранение жизней личного состава украинские бойцы сложили оружие, и город временно перешел под контроль РФ.



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