Украинских военных отвели из Соледара — ВСУ 25 января, 12:55 РФ сосредоточились на попытке захвата Соледара с первых недель 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинское военное командование приняло решение об отводе войск из Соледара Донецкой области для занятия новых позиций в его окрестностях.

Об этом в среду, 25 января, сообщил в комментарии AFP представитель восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый.

«После месяцев интенсивных боев, за последние недели украинская армия покинула (Соледар — ред.) и отошла на окраины города на подготовленные позиции», — заявил он.

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В первые недели 2023 года российские войска сосредоточились на попытке захватить Соледар.

По данным Минобороны, оккупанты бросили на это направление почти все свои основные силы, используя в качестве «пушечного мяса» как штурмовые подразделения ЧВК Вагнера, так и другие виды войск.

В результате интенсивных боев с активным использованием артиллерии и авиации Соледар был практически полностью разрушен.