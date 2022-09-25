Псевдореферендум и мобилизация. Оккупанты заставили украинских военнопленных «голосовать» и формируют из них «казачий батальон» 25 сентября, 18:31 Кадр из сюжета ТАСС о «голосовании» украинских военнопленных на псевдореферендуме (Фото:Кадр из сюжета ТАСС)

Оккупанты формируют из украинских военнопленных, которых удерживают в Еленовке так называемый «казачий батальон имени Богдана Хмельницкого», а 57 военнопленных заставили "проголосовать" на псевдореферендуме.



У тех, кого заставили «голосовать», прописка в Донецкой области, сообщается в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

«Чтобы придать провокации хоть какое-то правдоподобие, в паспортах военнопленных сделана пометка о прописке в т. н. „ДНР“, что якобы дало им право участвовать в фейковом референдуме», — отмечается в сообщении.

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Также отмечается, что, по утверждению пропагандистских СМИ, 11 мужчин и 23 женщин-военнослужащих ВСУ обратились к боевикам с просьбой получить паспорта террористического образования «ДНР».

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что это очередная манипуляция, направленная на продвижение на оккупированных территориях кремлевского нарратива «среди пленных украинских военных многие хотят присоединения к России».

Ранее о том, что российские захватчики, вероятно, заставили удерживаемых в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области украинских военнопленных принять участие в псевдореферендуме о присоединении к России, стало известно из сюжета российского пропагандистского государственного информагентства ТАСС.

Также российские государственные СМИ сообщили, что украинские военнопленные, содержащиеся в Еленовском лагере, в устной форме просили «власти ДНР» позволить им воевать в «добровольческом казачьем батальоне Богдана Хмельницкого».

В анализе американского Института изучения войны (ISW) за 24 сентября отмечалось, что это нарушение Женевской конвенции о военнопленных, которая предусматривает, что «ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или удержан в районе, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий» и не обязан «привлекаться к работам, которые являются нездоровыми или опасными по характеру».

Напомним, именно в колонии в Еленовке на оккупированной территории Донбасса Россия 29 июля устроила казнь около полусотни украинских военнопленных.

Российские палачи имитировали обстрел корпуса колонии, где находились украинские пленные с Азовстали, и заявили о якобы причастности к этому ВСУ.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ в том, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, убив украинских военных в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».



По данным украинских силовых ведомств, а также западных СМИ и расследывательстких сообществ, взрыв, скорее всего, произошел внутри колонии в результате применения россиянами термобарического оружия.

Киев требует от мира расследовать происходящее в Еленовке. Украина обратилась к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК), как к гарантам договоренностей по защитникам Азовстали, которые были взяты в плен в Мариуполе и перевезены на оккупированную РФ часть Донецкой области.

Однако почти за два месяца с трагедии в Оленевке так и не появилось информации о расследовании ООН или Красного Креста.

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