РФ второй раз за день обстреляла украинских пограничников в Черниговской области

15 апреля, 15:09
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Огонь велся из минометов калибра 122-мм и 82-мм (Фото:ГПСУ)

Огонь велся из минометов калибра 122-мм и 82-мм (Фото:ГПСУ)

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Во второй половине дня 15 апреля, российские войска снова нанесли удар по позициям украинских пограничников в Черниговской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, обнародовав фото с последствиями обстрела.

Там рассказали, что огонь велся с территории РФ из минометов калибра 122-мм и 82-мм. Всего было выпущено 12 снарядов.

Видео дня
https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/318662570372620
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При этом отмечается, что пострадавших среди пограничников или местных жителей в результате обстрела ВС РФ нет.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Обстрел Госпогранслужба Украины Черниговская область Война России против Украины

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