РФ второй раз за день обстреляла украинских пограничников в Черниговской области
Огонь велся из минометов калибра 122-мм и 82-мм (Фото:ГПСУ)
Во второй половине дня 15 апреля, российские войска снова нанесли удар по позициям украинских пограничников в Черниговской области.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, обнародовав фото с последствиями обстрела.
Там рассказали, что огонь велся с территории РФ из минометов калибра 122-мм и 82-мм. Всего было выпущено 12 снарядов.
При этом отмечается, что пострадавших среди пограничников или местных жителей в результате обстрела ВС РФ нет.
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