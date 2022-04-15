РФ второй раз за день обстреляла украинских пограничников в Черниговской области 15 апреля, 15:09 Цей матеріал також доступний українською Огонь велся из минометов калибра 122-мм и 82-мм (Фото:ГПСУ)

Во второй половине дня 15 апреля, российские войска снова нанесли удар по позициям украинских пограничников в Черниговской области.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, обнародовав фото с последствиями обстрела.

Там рассказали, что огонь велся с территории РФ из минометов калибра 122-мм и 82-мм. Всего было выпущено 12 снарядов.

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При этом отмечается, что пострадавших среди пограничников или местных жителей в результате обстрела ВС РФ нет.

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