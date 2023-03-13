В США высоко оценили уровень украинских летчиков — Воздушные силы 13 марта, 13:04 В США достаточно высоко оценили уровень украинских летчиков (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

По информации Воздушных сил, в США достаточно высоко оценили уровень украинских летчиков.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, ряд стран-союзников готовы обучать украинских летчиков на западных самолетах, остается вопрос только в типе боевой платформы.

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«Тогда обучение может проходить там, где есть такое вооружение, учебно-тренировочная база. В США изучался наш опыт, есть положительные моменты, американцы высоко оценивают уровень наших действующих пилотов, которые будут отправлены на обучение», — сказал Игнат.

Он отметил, что Украина имеет только советскую авиацию, а в США оценивали, насколько быстро летчики смогут научиться работе с западными самолетами.

«На основе этого делаются выводы, насколько быстро можно провести обучение как можно скорее», — добавил Игнат.

Ранее СМИ сообщили, что двое украинских пилотов находятся в Аризоне для тренировок на авиасимуляторах и усовершенствования навыков.

В украинских Воздушных силах подтвердили, что два украинских пилота прибыли в США, где проходят ознакомление с американскими специалистами, чтобы исследовать уровень знаний и умений украинских авиаторов.