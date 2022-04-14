«Допросы начинались с пропаганды». Два украинских пилота вернулись из плена российских оккупантов 14 апреля, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Пилоты попали в плен 8 марта (Фото:gur.gov.ua)

Из плена российских оккупантов освободили двух украинских пилотов Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Как сообщили в Главном управлении разведки, пилоты попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань в Черниговской области.

Видео дня

Место их содержания меняли несколько раз, пока не отправили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами.

Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи: «Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но тщетно».

Вместе с тем постоянно продолжались изнурительные допросы. Алексей Чиж вспоминает, что каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды по поводу того, что Украину придумал Ленин: «Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части. Упоминали о наших семьях и об опасности, которая им угрожает».



Российские офицеры даже при допросах признавали, что их «блицкриг» провалился и поставленных целей достичь не удалось.

«Они действительно зомбированы. Спрашивают, много ли в Украине «нациков…Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галичину заберет Польша. Просто ё*нуты какие-то», — говорит Иван Пепеляшко.



Сейчас Иван Пепеляшко и Алексей Чиж находятся в безопасности. Они в госпитале и получают всю необходимую медицинскую помощь.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.