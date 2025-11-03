Автомат вместо учебника. Как Россия делает себе солдат из украинских детей — ВВС Украина 3 ноября, 09:39 «Юнармия» навязывает украинским детям в оккупации и депортации культ войны и «героического прошлого РФ» (Фото: Иллюстрация BBC/Ангелины Корбы)

В «Юнармию» вступили десятки тысяч украинских детей, живущих в оккупации. Российские военные учат их обращаться с оружием, накладывать жгуты, маршировать и носить флаг РФ. Как российские власти пытаются стереть украинскую идентичность детей и подготовить их к вступлению в свою армию, рассказала журналистка ВВС News Украина Жанна Беспятчук. NV публикует ее материал на правах информационного сотрудничества.

Святкова лінійка в одній з українських шкіл в окупованій частині Херсонщини. Розпал широкомасштабної війни Росії проти України. Більшість учнів мовчки спостерігають, як юнармійцям вручають подарунки, нагороди та медалі. Навіть учителі віддають честь цим дітям в мілітарній бежевій уніформі та червоних беретах.

Школярі в новенькому спецодязі - це члени всеросійського військово-патріотичного руху «Юнармія». Найстаршим — 17 років, наймолодшим — по 8 років.

Діти, які залишилися без подарунків, бо не належали до цієї всеросійської організації, вже не раз бачили, як юнармійці отримують привілеї. У них також особливий авторитет серед вчителів.

Приміром, усі вже звикли, що в шкільній їдальні їм накривають окремо від решти учнів. У цій школі юнармійців забезпечують триразовим харчуванням: зранку й в обід дають перше, друге, салат і хліб із маслом та сиром. Решта учнів харчуються один раз на день і значно скромніше — булочкою з чаєм.

«Ми просто дивилися, як їм дають один-два кілограми цукерок на Новий рік чи як ставлять страви для них на стіл у шкільній їдальні», — розповів 12-річний Сергій (ім'я змінене) ВВС News Україна. Він один із учнів школи, які відмовилися від вступу до «Юнармії».

«Ми з мамою так вирішили. Я не хотів там бути. Вчителі ставилися несправедливо до таких, як я: занижували оцінки, в конфліктах завжди ставали на бік юнармійця чи кадета. Ті могли зовсім не знати теми уроку, але їм усе одно ставили четвірку чи п’ятірку, а не двійку», — розповідає хлопець.

За три роки життя в російській окупації Сергій змінив кілька шкіл. Зараз разом із своєю родиною він на підконтрольній Україні території.

За його спостереженнями, від третини до половини учнів у його класах навчалися за мілітаризованими програмами.

Ці діти або є учасниками руху «Юнармія», або вчаться в спеціалізованих гвардійських класах, які курує Росгвардія. Ще один спосіб мілітаризувати дітей — кадетські класи, які на окупованих територіях відкрив Слідчий комітет РФ.

Усіх цих дітей готують або до служби в російській армії, або до роботи в інших силових структурах РФ. У них кращі харчування та уніформа, вони можуть поїхати в російський табір під час канікул.

Як же відбувається мілітаризація українських дітей в російській окупації? Ми розглянемо цей процес на прикладі «Юнармії», руху який в січні 2016-го заснував тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Загалом через цей рух у Росії пройшли понад 1,8 млн дітей. На травень 2025-го понад 120 тисяч випускників «Юнармії» служили в російській армії та інших силових структурах.

Нині саме ця організація активно залучає до своїх лав українських дітей на всіх окупованих територіях.

Ми проаналізували соціальні мережі «Юнармії» в так званій ДНР і визначили, які саме заходи та методи роботи вона використовує в роботі з дітьми.

На прикладі окупованої частини Донеччини можна побачити довготермінові наслідки цієї масової мілітаризації. Там вона почалася на кілька років раніше, ніж на окупованому півдні України.

До цього додається ідеологічна обробка українських дітей, у «кожному кроці яких мала б вчуватися Росія». Так завдання «Юнармії» формулює її керівник Владислав Головін, російський морпіх та активний учасник війни Росії проти України. Він, зокрема, брав участь в захопленні Маріуполя.

«Вчать цілувати прапор РФ»

«Зі слів однокласника я зрозумів, що в „Юнармії“ їхні вчителі їм казали, що немає значення, скільки тобі років. Якщо Україна нападе на твоє українське село, місто, тобто, як це вони називають, „на Росію“, то маєш взяти до рук автомат та йти воювати», — розповідає Сергій.

Хлопець пригадує, що в «Юнармії» його однокласник вчився розбирати та збирати автомат, «цілувати прапор РФ», співати російський гімн, поводитися з холодною зброєю, правильно застібати кобуру пістолета.

А ось, що про «Юнармію» зі слів свого друга розповів ВВС News Україна студент Олексій (імʼя змінене). Хлопець жив в окупації на Донеччині, звідки виїхав на підконтрольну Україні територію. На початку повномасштабного російського вторгнення він ще вчився в донецькій школі.

«Мій товариш іноді пропадав на кілька днів. Потім розповідав, що в них були військові табори. Там їх вчили рукопашному бою, військовій тактиці. Вони також паяли дрони. Завдяки „Юнармії“ він міг кудись виїхати, побачити гарні, прибрані міста. Це як ковток свіжого повітря в окупації. Так починає здаватися, що Росія — це щось хороше».

«Юнармія» — суворо ієрархізована парамілітарна структура, яка готує дітей бути «захисниками вітчизни». Її керівник Владислав Головін за сумісництвом є заступником голови іншого масового дитячо-молодіжного руху РФ «Рух перших» (російською «Движение первых»).

Рухи «Юнармія» та «Рух перших» фактично поділили між собою завдання і доповнюють один одного. «Юнармія» є найбільшим воєнізованим дитячо-юнацьким рухом, що готує до служби в російській армії та інших силових структурах. «Рух перших» є найбільшим суспільно-державним рухом для дітей та юнацтва, що має прищеплювати їм «традиційні духовні та моральні цінності» «русского мира».

Їхню роботу доповнює ще близько десятка менших воєнізованих патріотичних організацій.

Спільно ці рухи у той чи інший спосіб охоплюють щодалі більшу кількість українських дітей в окупації та, в разі депортації, в РФ. Ми дослідили детальніше, як саме «Юнармія» працює на окупованих територіях України.

У вересні 2022-го російська влада проголосила анексію чотирьох частково окупованих регіонів України. Вона назвала їх своїми «новими регіонами», що мають жити так, як і решта Росії. І взялася вербувати там українських дітей до «Юнармії». До того подібна мілітаризація вже відбулася в Криму й у менших масштабах на окупованій частині Донбасу.

Прикметно, що одними з найактивніших на окупованій Донеччині є ВПК з Маріуполя та Волновахи. Ці міста РФ окупувала в 2022-му. Загалом у «ДНР», за офіційною інформацією, діють 180 загонів «Юнармії».

Приміром, у Маріуполі перед юнармійцями регулярно виступав очільник відділу у справах сім'ї та молоді в окупаційній міській адміністрації Валерій Онацький. У відеосюжетах з цих зустрічей його представляють, як відповідального за питання опіки та піклування за дітьми. До російської окупації він був депутатом міської ради від уже забороненої ОПЗЖ.

Своїми промовами Онацький налаштовує місцевих підлітків на війну проти України та уявних ворогів, вживаючи заклики: «спільно побороти нечисть», «вистояти» в будь-якому бою та не піддаватися «ворогу, який чекає, що вони будуть лицемірити та продавати свої цінності».

За даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, в деяких школах окупованого Донбасу створили цілі «юнармійські класи». Дітей змушували вступати до них під загрозою санкцій для батьків, як-от: адмінштрафи чи обмеження доступу до шкільних послуг.

Тиснучи на батьків, Росія одночасно намагається повністю зруйнувати ідентичність українських дівчат і хлопців. На обов’язкових для всіх школярів уроках «О важном» українську армію називають «неонацистами», а існування України як держави заперечують. Такі уроки доповнюють ідеологічну обробку, яку діти проходять в «Юнармії».

«Українців на цих уроках називали бандерівцями, укропами. Про Росію говорили, яка вона могутня. Нам розповідали, що це Україна винна в тому, що розпався СРСР, що у Великій вітчизняній війні переміг російський народ. Ми питали, а чому забули про Україну? Це було смішно слухати», — ділиться спогадами Сергій.

Від вогнемета до пошуку останків людей

З новин на сторінках «Юнармії» в соцмережах можна дізнатися, що дітей вчать значно ширшому спектру військових навичок, ніж стрільба, домедична допомога й носіння знамен. Приміром, їм пояснюють, як шукати останки солдатів на прикладі загиблих у Другій світовій війні.

ВВС порахувала на основі повідомлень у телеграм-каналі «Юнармії» в «ДНР», що в цілому за січень-серпень 2025 року ця організація провела на окупованій Донеччині щонайменше 1275 заходів. Ними були охоплені юнармійці з різних міст і селищ. 84% цих заходів стосувалися війни або служби в армії.

«Юнармійцям кажуть про те, що навіть якщо вони неповнолітні, все одно мають бути готовими воювати, незалежно від віку. У будь-який момент Росія може переступити межу й залучити в свою армію неповнолітніх», — наголошує Марія Суляліна, правозахисниця, голова Центру громадянської просвіти «Альменда».

Діти, зокрема, зустрічалися з представниками російських військкоматів. Їм пояснюють, як відбувається призов до російської армії та якими є умови строкової служби. До них у гості також регулярно приходять учасники «СВО», як в Росії називають її збройну агресію проти України. Серед гостей — військові-випускники «Юнармії».

Лише 16% заходів — це були не мілітарні акції та заняття. Часто йшлося про прибирання парків, посадку дерев та доставку води людям старшого віку. Перевірити добровільність участі дітей у цих роботах ми не можемо.

Діти також брали участь у творчих конкурсах чи відвідували музеї. Але й там часто додавався «ідеологічний компонент», як-от згадки про неодмінно героїчне минуле.

На сотні занять зі стрільби та поводження з автоматом ми знайшли інформацію лише про одне заняття з психологом, де не йшлося про «обов’язок захищати вітчизну». Там із дітьми просто говорили про їхні емоції та потреби.

Так само була згадка лише про одне заняття з правил дорожнього руху. Зате тисячі годин присвятили військовій підготовці.

З дітьми, приміром, проводили окремі заняття про те, як користуватися вогнеметом «Шмель», вчили поводитися з великокаліберним кулеметом «Утьос», осколковими ручними гранатами та «перепрошивати» Starlink.

Найбільше заходів «Юнармії» (близько 25%) у нашому підрахунку було присвячено подіям Другої світової війни та вшануванню загиблих радянських воїнів. Її в Росії продовжують називати «Великою вітчизняною війною», як це було в радянській історіографії. Це й покладання квітів до меморіалів загиблим, і почесні варти, і візити до ветеранів, і заняття з історії та екскурсії до музеїв.

У цій діяльності «Юнармії» також присутній сильний антиукраїнський елемент. Під час цих заходів проводиться паралель між боротьбою проти німецьких нацистів у часи Другої світової та так званою «СВО». Нібито нинішня війна — це продовження тієї боротьби. Тільки-но тепер доводиться боротися, мовляв, проти «неонацистів», «укрофашистів» та «відновленої фашистської чуми».

На цьому тлі дітей вчать шанувати «героїв ДНР»: її першого очільника Олександра Захарченка та інших ватажків проросійських сепаратистів. Вони доглядають за їхніми могилами і памʼятниками. До цього «пантеону героїв» додаються загиблі учасники так званої СВО.

Загалом юнармійців виховують у поклонінні культу війни та героїчного минулого. Навіть 1 червня, у День захисту дітей, більшість заходів стосувалися загиблих під час Другої світової війни, а не прав сучасних дітей.

Загалом у лавах «Юнармії» на окупованих територіях України перебувають понад 43 тисячі дітей. Це російські офіційні дані станом на серпень 2025 року. За оцінками офісу українського омбудсмена Дмитра Лубінця, на окупованих територіях всього проживають близько 600 тисяч школярів.

У 2025-му в цей мілітарний рух вступили діти, які народилися вже під час війни на Донбасі. Вони не знають жодної іншої реальності, окрім російської окупації, де їх готують до війни проти України.

До російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року російська влада створювала ілюзію незалежності так званих ДНР/ЛНР. І, відповідно, не вербувала там масово дітей у свій найбільший військово-патріотичний рух. Натомість дозволила створити власний місцевий аналог — організацію «Молода гвардія — Юнармія». Тож до лютого 2022-го найбільше дітей до «Юнармії» вступили в анексованому Криму, а не на окупованому Донбасі.

А вже після початку широкомасштабної війни «Юнармія» розгорнула свою активну діяльність на всіх без винятку окупованих територіях України.

Реальна кількість українських дітей, яких там вчать розбирати та збирати автомати й марширувати з прапором Росії, насправді є більшою, ніж номінальна кількість членів. Адже одна з основних активностей юнармійців — заняття для молодших школярів, для дітей у літніх таборах та інших дітей, що не є членами руху.

Олексій, приміром, пригадує, що класна керівниця дзвонила йому й просила приходити на заходи цієї організації, хоч хлопець до неї не вступив.

На зустрічах із школярами юнармійці розповідають про свою організацію і агітують туди вступати.

ВВС проаналізувала сотні відео про заходи «Юнармії» для українських дітей на окупованих територіях. Прикметно, що в цих репортажах, зверненнях та звітах про події діти майже ніколи не виглядають спонтанними, натомість, їхні репліки звучать як заготовлені та завчені.

У цих матеріалах немає прикладів, коли б дитина вільно ділилася емоціями та враженнями. Натомість діти повторюють слогани або формальну інформацію про черговий воєнізований захід. Через це такі сюжети виглядають як постановочні.

Українські діти також беруть участь у різних всеросійських військово-патріотичних конкурсах, іграх та зборах.

Так, на окупованих територіях регулярно проходять зональні, місцеві та регіональні етапи всеросійської гри «Зарниця 2.0».

В її рамках діти беруть участь у конкурсах командирів, політруків, саперів, операторів БПЛА, проходять стройову, вогневу і тактичну підготовку, вивчають загальновійськову грамотність та такмед. Вони також беруть участь у спортивній естафеті.

Взяти участь у «Зарниці» РФ зобов’язує кожну школу на окупованих територіях України. Учнів 5−11 класів ділять на дві «армії», що мають «воювати» одна проти одної. Головним суддею змагань має бути директор школи. Про це йдеться в «Положенні про проведення цієї гри», яке ВВС отримало з власних джерел в українських правоохоронних органах, що розслідують мілітаризацію дітей в окупації.

Програму цієї військово-спортивної гри розробляли на основі федерального закону «Про оборону».

«Участь дітей у цій відновленій російській воєнізованій грі, де вони вчаться керувати дронами, вести кібервійну та інформаційні атаки, виглядає особливо загрозливою. Дітей розподіляють по ролях у „військових командах“: штурмовик, оператор БПЛА, політрук, військовий кореспондент. Фактично, це підготовка до гібридної війни», — відзначає у коментарі ВВС Дар’я Герасимчук, радниця-уповноважена президента України з прав дитина та дитячої реабілітації.

Мілітаризація за дорученням Путіна

Але це лише одна гра з десятків інших військово-патріотичних конкурсів, форумів, ігор, зборів та таборів, куди запрошують поїхати дітей з окупованих територій. Більшість із них відбуваються на території РФ.

Загалом у Росії та на окупованих територіях діють сотні локацій, де дітей під час канікул вчать марширувати у строю, поводитися з автоматами та управляти дронами.

Приміром, юнармійці з окупованих територій їздили до військово-патріотичного табору «Гвардєєц» у Московській області та всеросійського дитячого центру «Орльонок» у Краснодарському краї. Вони брали участь у військово-спортивних змаганнях «Юнавіа» та «Юнфлот» на території РФ і ще багатьох інших зборах, форумах, таборах.

З кожним роком війни та окупації туди завозять щодалі більшу кількість українських дітей: і тих, що мешкають на окупованих територіях, і тих, кого депортували до РФ. Ця сезонна мілітаризація доповнює стаціонарну, яка проводиться в школах окупованих міст і громад.

Так, дослідники Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я встановили 210 таких місць «перенавчання» дітей з України. Приблизно п’ята частина з них займається, за їхніми даними, саме військовою підготовкою дітей у віці від восьми до 17 років.

Частина з цих програм призначена для вужчої вікової групи — юнаки та дівчата 14−17 років.

Така підготовка здійснюється не лише у військово-патріотичних таборах, але й у санаторіях, кадетських школах та на військових базах армії РФ.

За щонайменше дев’ять таких центрів та таборів для перетворення дітей «на юних захисників РФ» відповідали «Юнармія», центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання «Воїн» та центр військово-патріотичного виховання молоді «Авангард». Вони співпрацюють між собою.

Центр «Воїн» створили за дорученням Путіна. Центр «Авангард» заснував уряд Московської області в співпраці з Міноборони РФ.

Уявлення про те, чому саме навчають там дітей можна отримати з програми дитячо-юнацького табору центру «Воїн», який проводили в липні 2025-го. В його роботі взяли участь діти з окупованих українських територій. Їх там вчили військово-інженерній справі, вогневій підготовці, саперній справі, тактиці бою та тактичній медицині. Це типова програма таких всеросійських військово-патріотичних таборів.

ВВС ознайомилася із заходами інших схожих таборів. Там українських дітей також навчають шукати останки загиблих солдатів, рити окопи, штурмувати позиції ворога у малих групах, вʼязати морські вузли, керувати дронами й навіть стрибати з парашутами. Обовʼязковим елементом є також посилена фізична підготовка.

Решта таких таборів та закладів підпорядковуються напряму одному з таких федеральних органів: міністерству оборони, міністерству охорони здоров’я, міністерству освіти чи управлінню справами президента РФ.

Ті надають фінансування, матеріальну базу, всебічну підтримку та ідейне кураторство.

Автори дослідження з Єльської школи громадського здоров’я визначили мілітаризацію, яку проводить Росія, як «психологічне та фізичне призвичаєння дітей до технологій, практик та культури російських військових».

Це, зокрема, включає симуляцію військових сценаріїв. Діти разом із професійними армійцями імітують участь у стрілецьких боях, штурмах малими групами та інших бойових операціях.

В англомовній версії свого звіту дослідники використали термін «conditioning», що українською можна перекласти як «обробку» українських дітей.

До цього варто додати, що українських дівчат та хлопців привчають до думки, що померти за Росію — це нібито честь.

На окупованих територіях, як і загалом у Росії, практикують встановлювати у класах «парти героїв», щоб відзначити вбитих на війні випускників цих шкіл.

Приміром, у травні 2024-го у школі № 1 міста Кальміуське на Донеччині відкрили «парту героя» 20-річному Івану Шифману. У шкільні часи він був членом «Юнармії». Після того служив у першій слов’янській бригаді «ДНР» і загинув «на лінії бойового зіткнення» в квітні 2022 року. Цей випадок описаний у звіті Центру протидії дезінформації.

«Ми пишаємося тим, що в нашій школі є така парта, і впевнені, що вона стане джерелом натхнення для всіх нас», — так цю подію прокоментувала адміністрація школи.

Дар’я Герасимчук наголошує, що українській стороні відомі випадки загибелі у війні на боці РФ українських молодих людей, яких російська влада депортувала. Згодом, після досягнення повноліття, вона мобілізувала їх до своєї армії. «Вони загинули на фронті, воюючи проти власного народу. Це найцинічніше свідчення того, до чого призводить політика мілітаризації дітей».

В російській армії можуть опинитися не лише депортовані юнаки, але й ті, які проживають на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Восени 2024 року Росія, за даними ГУР, почала примусовий призов на строкову службу на цих територіях, окупованих у 2022-му.

Близько 300 молодих чоловіків таким чином могли опинитися в лавах її армії. За віком принаймні частина з них у 2022-му ще були українськими підлітками.

На думку Марії Суляліної, це все також спрямоване на підрив єдності українського суспільства. «Вони сильно вкладаються, щоб мілітаризувати українських дітей та підготувати свій мобілізаційний ресурс. Росія хоче розділити українське суспільство, змусивши наших дітей воювати проти власної країни», — відзначає правозахисниця.

Дар’я Герасимчук наголошує на тому, що Росія планує використовувати українських дітей у своїй армії. «Цих дітей виховують для війни. Коли вони досягають відповідного віку, їх відправляють на фронт, щоб воювати й помирати за інтереси Росії. Якщо проблема викрадень буде проігнорована, Росія може „отримати“ до 1,6 мільйона українських дітей, перетворивши їх на зброю проти безпеки Європи та всього світу (це приблизна оцінка кількості українських дітей, які залишилися в окупації; вона охоплює дітей, яких Росія звідти вивезла. — Ред)».

За весь час широкомасштабного вторгнення Україна, як держава, змогла повернути з окупації та з РФ понад 1500 дітей. 980 дітей допоміг розшукати та вивезти звідти благодійний фонд Save Ukraine. Ці дані актуальні на кінець жовтня 2025 року.

«Юнармія» і воєнні злочини

Вся описана вище система мілітаризації українських дітей за міжнародним правом сама по собі не вважається воєнним злочином.

Потрібні додаткові докази того, що Росія порушує закони та звичаї ведення війни чи вчиняє інші міжнародні злочини, коли проводить військово-патріотичні заходи за участі українських дітей.

Воєнним злочином є участь неповнолітніх в операціях дорослої армії. За оцінкою Марії Суляліної, «Юнармія» діє поки що на межі.

Так, 50 стаття Четвертої Женевської конвенції лише забороняє безпосередньо вносити в списки збройних формувань країни-окупанта дітей.

Але що саме можна вважати «внесенням в списки армії»: зарахування до військової частини, чи до списку майбутніх строковиків, чи до реєстру військового обліку РФ? Так, українські підлітки, члени «Юнармії», зустрічаються з представниками російських воєнкоматів для обговорення умов служби в армії. Ті отримують доступ до особистих даних цих дітей.

У рік, коли хлопцю-підлітку виповнюється 17 років, Росія має автоматично внести його до свого електронного реєстру військового обліку. Про це йдеться в ст. 9 федерального закону «Про військове зобов’язання та військову службу». Віднедавна ця вимога стосується і українських юнаків у віці 16−17 років.

Женевські конвенції ухвалили в 1949 році. Тоді не існувало електронних реєстрів військовозобов'язаних і, відповідно, були інші уявлення про «списки армії».

У жовтні 2025 року Нацполіція України повідомила, що відкрила кримінальну справу проти керівника регіонального штабу «Юнармії ДНР» та ще шести очільників її місцевих підрозділів за мілітаризацію українських дітей.

Слідчі послалися на указ ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу від 16 березня 2022 року. Він зобов’язав готувати людський резерв з 17−18-літніх хлопців, членів цього руху, для участі в так званій СВО. І для цього керівники «Юнармії» мали визначити темпи та методи підготовки юнаків до участі у війні.

Дослідники Єльської школи громадського здоров’я вважають, що Росія порушує кілька ключових міжнародно-правових актів. Це Женевські конвенції 1949 року та Додатковий протокол до них 1977 року, Конвенція ООН про права дитини та Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Прокуратура, СБУ та Мінюст України також нині збирають докази ідеологічної обробки дітей, втягнення у мілітарні структури та знищення їхньої ідентичності, пояснює Дар’я Герасимчук. «Ми використовуємо всі наявні інструменти міжнародного права: звертаємося до органів ООН, звітуємо до Комітету з прав дитини», — каже вона.

З ініціативи президента діє програма з повернення українських дітей Bring Kids Back, цю ж тему на міжнародному рівні нещодавно порушила перша леді Олена Зеленська.

У вересні цього року з ініціативи України вона зустрілася з Меланією Трамп на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Говорили про українських дітей, які стали жертвами російської агресії, та те, як їм допомогти. Раніше американська перша леді відправила лист Володимиру Путін із закликом про мир для дітей.

Повернення дітей Україна нині обговорює з усіма своїми партнерами. Серед них не лише західні, але й арабські країни. Так, повертати українських дітей допомагає посередництво Катара.

На «Юнармію» наклали санкції Україна, США, ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія.

Втрачений звʼязок

Діти в окупації чи депортації можуть переживати «синдром втраченого зв’язку». Таке поняття запропонували українські психологи та педагоги, що досліджують мілітаризацію українських школярів Росією.

«Це розрив із внутрішнім емоційним світом, з власною ідентичністю, з родичами, зі звичним соціальним оточенням, з сенсами своєї культури», — пояснює Яніна Омельченко, в.о. завідувачки лабораторії психологічного консультування та психотерапії в Інституті психології ім. Костюка.

Цей розрив фахівці вважають психологічним насильством над дитиною, що проявляється в індоктринації та мілітаризації.

«Вся російська система побудована на страху та покорі. Дитина має боятися, говорити лише те, що їй дозволили. Деякі діти свідомо приховують свою справжню думку, вони вимушені підлаштовуватися. Чимало також залежить від позиції їхніх батьків, чи ті вважають, що Росія «це назавжди», — каже психолог фонду «Голоси дітей» Наталя Сосновенко.

При цьому старші діти можуть вдавати, що підкорилися, але внутрішньо вони добре пам’ятають, ким є насправді.

«Після виїзду з окупації на підконтрольну Україні територію не потрібно щось категорично їм нав’язувати. З дітьми потрібно спілкуватися, сприяти їхньому власному вибору своєї ідентичності. Важливо також налагодити контакти з іншими дітьми», — пояснює Наталя Сосновенко, як допомогти дітям повернутися додому не лише фізично, але й ментально.

***

Тим часом Сергій разом із мамою адаптуються до нового вільного життя.

Проте хлопчик дуже добре запам’ятав, як виглядала російська мілітаризація його однолітків. Це коли тобі дають маленьку булочку замість триразового харчування, якщо ти не захотів брати в цьому участі. І вдають на уроці історії, що держави Україна нібито не існує.

Ілюстрації та графіка: Ангеліна Корба.

У підготовці матеріалу взяла участь Мар’яна Матвійчук.

Редактори: Дар’я Тарадай, Ганна Кундіренко.