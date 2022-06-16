Как женщины-политики ведут Украину к победе? ПолиTALKиня & война 16 июня, 16:19 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Анна Гопко с Юлией Вусенко в разговоре «ПолиTALKиня & война» (Фото:Международный республиканский институт)

8 украинских женщин-политиков рассказывают, как работают в условиях войны и борются на своем фронте. О том, как слезы политиков-женщин затрагивают иностранных политиков. Как политики из разных партий, но одной семьи, стоят единым фронтом. Как работают на территориях, находящихся под активным обстрелом врага.

Такую серию бесед «ПоліTALKиня & війна» запускает Международный республиканский институт совместно с Украинской женской демократической сетью при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

«Мы хотим продемонстрировать мужество украинских политиков-женщин. Для того чтобы каждая украинская женщина уяснила важность борьбы на своем фронте — в Украине или за рубежом, дома или на работе. Мы хотим рассказать миру об отважности и стойкости украинских политиков-женщин, о каждом шаге, ведущем к победе не только Украину, а всего демократического мира», — объясняет идею проекта Майкл Дракмен, директор Международного республиканского института в Украине.

Участницами проекта стали действующие и бывшие депутаты Верховной Рады Украины и местных советов. Политики-женщины представляют разные политические силы, но борются за общую победу. Пребывают в государственном или общественном секторе, но работают в синергии.

Мария Мезенцева в ходе беседы «ПоліTALKиня & війна» / Фото: Международный республиканский институт

Одной из участниц стала Мария Мезенцева, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» и руководитель постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Мария активно работает над получением Украины членства в ЕС. А также ее коллега по этому направлению работы — Мария Ионова, народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность».

Так называемый женский международный политический фронт представляет еще одна участница проекта — Алена Шкрум, народный депутат от партии «Батькивщина». Алена демонстрирует политическое единство на примере собственной семьи — с мужем от партии «Слуга народа» Дмитрием Наталухой.

Алена Шкрум с Юлией Вусенко в беседе «ПоліTALKиня & війна» / Фото: Международный республиканский институт

Ничего не мешает быть частью женского международного политического фронта общественной активистке Анне Гопко, ранее возглавлявшей Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам.

В проекте «ПоліTALKиня & війна» также приняла участие бывший народный депутат и депутат областного совета Оксана Юринец, соорганизатор первого украинского женского ветеранского пространства ReHub. А также народный депутат Яна Зинкевич, которая также служит добровольцем в армии.

Оксана Юринец с Юлией Вусенко в беседе «ПоліTALKиня & війна» / Фото: Международный республиканский институт

Беседы «ПоліTALKиня & війна» ведет тренер МРИ и депутат Волынского областного совета Юлия Вусенко: «Я понимаю, насколько сегодня сложно каждой женщине-политику и каждой украинской женщине. Я сама являюсь политиком и женщиной, поэтому в ходе наших бесед пытаюсь поднять те важнейшие вопросы, которые беспокоят политиков-женщин сегодня».

«Этот проект должен вдохновить женщин-политиков и всех украинских женщин продолжать свою борьбу — до нашей победы», — отмечает Ирина Славова, руководитель Украинской женской демократической сети, соорганизатор проекта.

Смотрите первый выпуск проекта «ПоліTALKиня & війна».

Международный республиканский институт — это неприбыльная и непартийная организация, работающая над утверждением свободы и демократии по всему миру. МРИ осуществляет свою деятельность в более чем 100 странах мира. В Украине МРИ работает с 1994 г. для развития местного самоуправления, повышения профессионализма и ответственности политиков, привлечения граждан к управлению государством, усиления политического лидерства среди женщин и молодежи.

Украинская женская демократическая сеть является частью глобальной инициативы Международного республиканского института — Женской демократической сети. В Украине сеть работает с 2017 года и объединяет уже более 500 женщин-лидеров, депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления со всех уголков Украины с представительницами органов государственной власти для продвижения общих интересов, равных прав и возможностей женщин и мужчин.

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