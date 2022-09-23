Украинские зенитчики впервые сбили иранский беспилотник Mohajer-6 — видео 23 сентября, 20:24 Mohajer-6 предназначен для проведения разведки, наблюдения и огневого поражения (Фото:Tasnim News/Wikipedia)

ВСУ впервые сбили беспилотник оккупантов Mohajer-6 иранского производства. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования в Telegram.

«Впервые в Украине зенитчиками воздушного командования Юг Воздушных Сил ВС Украины сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот дрон предназначенный для проведения разведки, наблюдения и огневого поражения. Он способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Этот беспилотник начали производить в 2017 году.

Mohajer-6 имеет максимальный взлетный вес 600 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость — 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальная высота полета 5400 метров.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников.

При этом публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

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