«Выкалываем глаза врагу». Украинские зенитчики сбили вражеский Орлан

13 ноября, 12:31
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Украинский военный сбивает вражеский беспилотник (Фото:ВСУ/Facebook)

Украинский военный сбивает вражеский беспилотник (Фото:ВСУ/Facebook)

Украинские защитники «приземлили» беспилотник Орлан, принадлежавший оккупационным войскам.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных Сил Украины в Facebook.

«Бойцами зенитного ракетно-артеллерийского дивизиона 95 ОДШБр уничтожен очередной российский БПЛА Орлан. Выкалываем глаза врагу. Потому что это наше небо!» — говорится в публикации.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=494523732739636&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 80 860 своих военных, за минувшие сутки — 650. Также ВСУ за 12 ноября уничтожили два вражеских танка и 12 бронемашин.

https://www.youtube.com/embed/LGI-5ubIFZY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Война России против Украины российские потери

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