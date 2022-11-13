«Выкалываем глаза врагу». Украинские зенитчики сбили вражеский Орлан 13 ноября, 12:31 Украинский военный сбивает вражеский беспилотник (Фото:ВСУ/Facebook)

Украинские защитники «приземлили» беспилотник Орлан, принадлежавший оккупационным войскам.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных Сил Украины в Facebook.

«Бойцами зенитного ракетно-артеллерийского дивизиона 95 ОДШБр уничтожен очередной российский БПЛА Орлан. Выкалываем глаза врагу. Потому что это наше небо!» — говорится в публикации.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 80 860 своих военных, за минувшие сутки — 650. Также ВСУ за 12 ноября уничтожили два вражеских танка и 12 бронемашин.