«Выкалываем глаза врагу». Украинские зенитчики сбили вражеский Орлан
Украинский военный сбивает вражеский беспилотник (Фото:ВСУ/Facebook)
Украинские защитники «приземлили» беспилотник Орлан, принадлежавший оккупационным войскам.
Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных Сил Украины в Facebook.
«Бойцами зенитного ракетно-артеллерийского дивизиона 95 ОДШБр уничтожен очередной российский БПЛА Орлан. Выкалываем глаза врагу. Потому что это наше небо!» — говорится в публикации.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 80 860 своих военных, за минувшие сутки — 650. Также ВСУ за 12 ноября уничтожили два вражеских танка и 12 бронемашин.