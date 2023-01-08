Украинские зенитчики сбили вражеские вертолет и беспилотник Орлан-10 — видео 8 января, 16:55 Украинские защитники уничтожили российский Орлан-10 (Фото:Скриншот видео Воздушные Силы ВС Украины/Telegram)

Украинские зенитчики воздушного командования Центр уничтожили на восточном направлении российский вертолет (вероятно, Ка-52) и беспилотник Орлан-10 в воскресенье, 8 января.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воины ЗРК С-300В1 уничтожили вражеские цели с 11:00 до 14:00. С помощью БПЛА оккупанты пытались осуществить разведку украинских позиций. ВС опубликовали видео его уничтожения.

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С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 111 170 своих солдат — из них 430 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также россияне потеряли, в частности, уже более 3 тысяч танков, 285 самолетов, 272 вертолета.

