Минус один. Зенитчики Днепровской ракетной бригады сбили российский вертолет Ка-52 — видео 4 декабря, 16:25 Зенитчики уничтожили вражеский вертолет Ка-52 (Фото:Скриншот видео Воздушные силы ВС Украины/Telegram)

Подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования Восток сбило российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Зенитчики уничтожили вражеский вертолет в воскресенье, 4 декабря, около 14:00. На видео виден момент попадания ракеты в воздушную цель, взрыв и падение остатков вертолета.

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Ка-52 (также известный как Аллигатор) — российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности и координирующий действия группы боевых вертолетов; способен атаковать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели.

По данным Генштаба, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов России. Воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотник типа Орлан-10.