Авиация нанесла удары по скоплению оккупантов, Силы обороны уничтожили три дрона и три авиабомбы — Генштаб 7 апреля, 07:29 Генштаб сообщил об ударах авиации по скоплениям вражеских войск (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносили удары по важным позициям оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 7 апреля.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили три БпЛА различных типов (Орлан-10, Supercam и Ланцет-3), а также три корректируемых авиационных бомбы.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Сети появилось видео с зенитно-ракетным комплексом Avenger, который уже стоит на боевом дежурстве у бойцов Северной операционной зоны.