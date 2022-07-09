Украинские защитники уничтожили три российских беспилотника за сутки — Воздушное командование Центр 9 июля, 22:05 Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование морской пехоты / Facebook)

Украинские защитники уничтожили три российских беспилотника за сутки, сообщает пресс-служба Воздушного командования Центр в Facebook.

Один беспилотник был сбит вчера вечером, а еще два — утром, уточнили украинские защитники.

«Это очередное подтверждение добросовестного выполнения обязанностей, профессионализма и умелых действий военнослужащих зенитных ракетных сил», — пишут в командовании.

Видео дня

По данным Генштаба, украинские силы сбили 674 беспилотника с начала российского вторжения. Ранее советник главы Офиса президента Алесей Арестович отмечал, что ВСУ уничтожили более тысячи российских воздушных целей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.