Украинские защитники уничтожили три российских беспилотника за сутки — Воздушное командование Центр

9 июля, 22:05
Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование морской пехоты / Facebook)

Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование морской пехоты / Facebook)

Украинские защитники уничтожили три российских беспилотника за сутки, сообщает пресс-служба Воздушного командования Центр в Facebook.

Один беспилотник был сбит вчера вечером, а еще два — утром, уточнили украинские защитники.

«Это очередное подтверждение добросовестного выполнения обязанностей, профессионализма и умелых действий военнослужащих зенитных ракетных сил», — пишут в командовании.

Видео дня
https://www.facebook.com/PvkCenter/videos/1164706001045517/

По данным Генштаба, украинские силы сбили 674 беспилотника с начала российского вторжения. Ранее советник главы Офиса президента Алесей Арестович отмечал, что ВСУ уничтожили более тысячи российских воздушных целей.

https://www.youtube.com/embed/YEZjOoMwvsA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Беспилотники

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