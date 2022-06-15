«Постепенно освобождают Херсонскую область». Украинские защитники показали, как уничтожают штаб оккупантов на юге страны — видео
Скриншот из видео (Фото:Микола Лукашук — голова ДОР/Telegram)
Украинские защитники уничтожили в Херсонской области штаб оккупантов, несколько единиц техники и значительную часть личного состава. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«На видео — попадание в здание штаба российских оккупантов в Херсонской области. Его уничтожили героические украинские защитники. Совместная работа военных из Днепра, Кривого Рога и группировки войск «Юг», — пишет он в Telegram.
По его данным, ВСУ «минуснули» несколько единиц вражеской техники и значительную часть личного состава.
«Неудачные у оккупантов „учения“ получились. Военные постепенно освобождают Херсонскую область», — добавил он.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что в течение последних двух недель украинские военные добились тактических успехов в рамках контрнаступательных действиях на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона.
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