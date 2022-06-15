«Постепенно освобождают Херсонскую область». Украинские защитники показали, как уничтожают штаб оккупантов на юге страны — видео 15 июня, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Скриншот из видео (Фото:Микола Лукашук — голова ДОР/Telegram)

Украинские защитники уничтожили в Херсонской области штаб оккупантов, несколько единиц техники и значительную часть личного состава. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«На видео — попадание в здание штаба российских оккупантов в Херсонской области. Его уничтожили героические украинские защитники. Совместная работа военных из Днепра, Кривого Рога и группировки войск «Юг», — пишет он в Telegram.

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По его данным, ВСУ «минуснули» несколько единиц вражеской техники и значительную часть личного состава.

«Неудачные у оккупантов „учения“ получились. Военные постепенно освобождают Херсонскую область», — добавил он.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что в течение последних двух недель украинские военные добились тактических успехов в рамках контрнаступательных действиях на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона. По его словам, бои идут между Таврическим и Томиной Балкой, это 20 километров до Херсона.

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