Охота продолжается. Бойцы ССО уничтожили российский танк Т-90 — видео 21 апреля, 08:57 Горит российский танк (Фото:t.me/rus_sof)

Украинские бойцы ССО уничтожили российский танк Т-90, сообщили Силы Специальных Операций ВСУ в Telegram в пятницу, 21 апреля.

Защитники Украины рассказали, что танк взорвался на мине.

«Охота на российские танки продолжается. Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался», — говорится в сообщении.

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Украинские бойцы добили вражескую технику противотанковыми средствами.

За сутки авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять пунктов управления противника.