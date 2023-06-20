Уничтожение оккупантов. Украинские защитники обнаружили и разнесли группу российской пехоты на Кременном направлении — видео

20 июня, 12:53
Поделиться:
Украинские защитники разнесли группу российской пехоты (Фото:t.me/mysiagin)

Украинские защитники разнесли группу российской пехоты (Фото:t.me/mysiagin)

Украинские операторы дронов атаковали группу российских пехотинцев.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале МИСЯГИН.

В комментарии к видео сказано, что подразделение Black Raven на Кременном направлении обнаружило и разнесло группу российской пехоты.

Видео дня

Читайте также:
«Не раньше 2030 года». Как агрессия РФ быстро вооружила ВСУ техникой НАТО и были бы полезны израильские танки Украине — интервью

На видеозаписи видно, как после первых взрывов россияне начинают убегать в разные стороны. Судя по видео, ВСУ ликвидировали как минимум семерых оккупантов.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 221 тысячу военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X