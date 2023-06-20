Уничтожение оккупантов. Украинские защитники обнаружили и разнесли группу российской пехоты на Кременном направлении — видео 20 июня, 12:53 Украинские защитники разнесли группу российской пехоты (Фото:t.me/mysiagin)

Украинские операторы дронов атаковали группу российских пехотинцев.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале МИСЯГИН.

В комментарии к видео сказано, что подразделение Black Raven на Кременном направлении обнаружило и разнесло группу российской пехоты.

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На видеозаписи видно, как после первых взрывов россияне начинают убегать в разные стороны. Судя по видео, ВСУ ликвидировали как минимум семерых оккупантов.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 221 тысячу военных.