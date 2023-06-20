Уничтожение оккупантов. Украинские защитники обнаружили и разнесли группу российской пехоты на Кременном направлении — видео
Украинские защитники разнесли группу российской пехоты (Фото:t.me/mysiagin)
Украинские операторы дронов атаковали группу российских пехотинцев.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале МИСЯГИН.
В комментарии к видео сказано, что подразделение Black Raven на Кременном направлении обнаружило и разнесло группу российской пехоты.
На видеозаписи видно, как после первых взрывов россияне начинают убегать в разные стороны. Судя по видео, ВСУ ликвидировали как минимум семерых оккупантов.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 221 тысячу военных.