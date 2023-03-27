Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожили более 600 оккупантов и семь артсистем
Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 610 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 171 тысячи своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 27 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 171160 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3595 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 6953 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2638 (+7) ед,
- РСЗО — 523 (+1) ед,
- средства ПВО — 277 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2216 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5493 (+7) ед,
- специальная техника — 285 (+3).
Накануне журналист Юрий Бутусов сообщил о ликвидации в Украине командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка РФ Дмитрия Лисицкого. Он командовал обстрелами украинских военных при попытке прорыва окружения в Иловайске в 2014 году.