Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожили более 600 оккупантов и семь артсистем

27 марта, 08:00
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Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 610 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 171 тысячи своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 27 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 171160 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 3595 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин — 6953 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2638 (+7) ед,
  • РСЗО — 523 (+1) ед,
  • средства ПВО — 277 (+0) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2216 (+0),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5493 (+7) ед,
  • специальная техника — 285 (+3).

Видео дня

Накануне журналист Юрий Бутусов сообщил о ликвидации в Украине командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка РФ Дмитрия Лисицкого. Он командовал обстрелами украинских военных при попытке прорыва окружения в Иловайске в 2014 году.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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