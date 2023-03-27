Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожили более 600 оккупантов и семь артсистем 27 марта, 08:00 Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 610 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 171 тысячи своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 27 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 171160 ( +610) человек ликвидировано,

+610) человек ликвидировано, танков — 3595 ( +0) ед,

+0) ед, боевых бронированных машин — 6953 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 2638 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 523 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 277 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 305 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 291 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2216 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5493 ( +7) ед,

+7) ед, специальная техника — 285 ( +3).

Видео дня

Накануне журналист Юрий Бутусов сообщил о ликвидации в Украине командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка РФ Дмитрия Лисицкого. Он командовал обстрелами украинских военных при попытке прорыва окружения в Иловайске в 2014 году.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV