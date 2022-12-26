Гайдай рассказал, как украинские силы сорвали наступление оккупантов на Лиман 26 декабря, 14:05 Украинские защитники сорвали наступление оккупантов на Лиман, сообщил Гайдай (Фото:Генштаб)

Контрнаступательные действия Сил обороны Украины помешали российским оккупантам нанести удар по городу Лиман в Донецкой области со стороны Луганского направления.



Об этом в ходе брифинга сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Такие планы были, но благодаря украинскому командованию, которое понимало планы, видело всю карту военных событий, как раз те контрнаступательные действия сил обороны Украины помешали российским оккупационным войскам привести в действие свои планы. Сейчас они все равно стягивают резервы, но контрнаступления у них в настоящее время не вышло», — сказал он.

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2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.

По словам пресс-секретаря Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, украинским военным удалось взять в плен часть оккупантов, попавших в окружение в Лимане. Еще часть была уничтожена.

4 октября над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг.