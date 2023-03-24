Украинские пограничники сбили российский беспилотник — фото
Вражеский беспилотник (Фото:dpsu.gov.ua)
Пограничники Луганского отряда с помощью ружья сбили российский беспилотник.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ в пятницу, 24 марта.
«Почти ударный вражеский беспилотник подстрелили пограничники Луганского отряда», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что дрон был оборудован системой для сброса гранат.
Посадили его без повреждений с помощью антидронового ружья с высоты около 300 метров.
Генштаб сообщал, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 1020 российских оккупантов.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 169 тысяч своих военных.