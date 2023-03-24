Украинские пограничники сбили российский беспилотник — фото

24 марта, 11:55
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Вражеский беспилотник (Фото:dpsu.gov.ua)

Вражеский беспилотник (Фото:dpsu.gov.ua)

Пограничники Луганского отряда с помощью ружья сбили российский беспилотник.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в пятницу, 24 марта.

«Почти ударный вражеский беспилотник подстрелили пограничники Луганского отряда», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что дрон был оборудован системой для сброса гранат.

Посадили его без повреждений с помощью антидронового ружья с высоты около 300 метров.

dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Генштаб сообщал, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 1020 российских оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 169 тысяч своих военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Беспилотник Дроны Война России против Украины

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