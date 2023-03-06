Оккупанты идут в наступление на пяти направлениях: Силы обороны отразили более 95 атак — Генштаб 6 марта, 07:12 Украинские защитники отразили более 95 атак за сутки (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 6 марта.

За сутки Силы обороны Украины отразили более 95 вражеских атак, в частности, в районах населенных пунктов Белогоровка и Невское Луганской области, а также Железнянское, Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Бахмут и Ивановское в Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терновая и Огурцево в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Червонопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ не прекращают попыток штурмовать город Бахмут и окружающие населенные пункты. Обстреливали Зализнянское, Дубово-Васильевку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещеевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Под обстрелы попали районы 21 населенного пункта, среди которых Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты обороняется, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление. Были обстреляны более 40 населенных пунктов, в частности, Новоселка и Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе и Каменское в Запорожье; Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди мирных жителей и повреждения гражданской инфраструктуры.