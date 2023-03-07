Генштаб о ситуации на фронте: Силы обороны отразили более 140 атак, оккупанты пытаются прорвать оборону Украины 7 марта, 07:12 Более 140 вражеских атак за сутки отразили украинские защитники (Фото:Генштаб)

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили более 140 атак оккупационных войск РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где страна-агрессор сосредоточила свои основные усилия.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 7 марта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено. За прошедшие сутки под огонь попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариково, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области; Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновая, Огурцово, Волчанск и Бударки в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск. Вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Путниково, Фиголевка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области; Терны, Ямполь, Раздоловка и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ, несмотря на значительные потери, продолжают штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки только у села Дубово-Васильевка оккупанты совершили 37 атак. Также вели наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское — успеха не имели. Обстрелы из артиллерии и минометов зафиксировали в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Под обстрелы попали, в частности, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области; Никополь в Днепропетровской области, а также Змиевка, Шляховое, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

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