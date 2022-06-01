«ВСУ постепенно идут вперед». Украинские защитники освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области — глава ОВА

1 июня, 20:25
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Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военнослужащие освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил глава ОВА Геннадий Лагута.

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«Со стороны Днепропетровской области более 20 населенных пунктов освобождены, и наши Вооруженные доблестные силы идут постепенно вперед и вперед, и освободят Херсонскую область», — сказал он в эфире телемарафона.

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Лагута добавил, что из Херсонской области выехало 50% населения, а местные жители перестали выходить на митинги, поскольку оккупанты расстреливают гражданских резиновыми пулями и забрасывают их свето-шумовыми гранатами.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что защитники Украины освободят Херсонскую область.

28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Херсонская область Война в Украине Военнослужащий

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