«ВСУ постепенно идут вперед». Украинские защитники освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области — глава ОВА
Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Украинские военнослужащие освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил глава ОВА Геннадий Лагута.
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«Со стороны Днепропетровской области более 20 населенных пунктов освобождены, и наши Вооруженные доблестные силы идут постепенно вперед и вперед, и освободят Херсонскую область», — сказал он в эфире телемарафона.
Лагута добавил, что из Херсонской области выехало 50% населения, а местные жители перестали выходить на митинги, поскольку оккупанты расстреливают гражданских резиновыми пулями и забрасывают их свето-шумовыми гранатами.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что защитники Украины освободят Херсонскую область.
28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области.
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