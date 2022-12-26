Украинские силы отразили атаки оккупантов в двух областях: Генштаб назвал самые опасные направления

26 декабря, 07:10
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Украинские защитники остановили оккупантов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

Украинские защитники остановили оккупантов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупационных войск РФ в районе ряда населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 26 декабря.

Украинские защитники отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области, а также Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Видео дня

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
  • На Северском направлении вражеские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.
  • На Слобожанском направлении под обстрелы из артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели огонь по районам более 25 населенных пунктов, среди которых Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестово в Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Диброва и Краснопоповка Луганской области; Ямполевка и Торское в Донецкой области.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районах более 20 населенных пунктов, среди которых Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка, Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении были обстреляны Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.
  • На Запорожском направлении были обстреляны районы более 25 населенных пунктов, среди которых Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривное Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.
  • На Херсонском направлении оккупационные войска РФ продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское Херсонской области, а также Херсон.
https://www.youtube.com/watch?v=x3GpqOrRyVA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Луганская область Генштаб Война России против Украины

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