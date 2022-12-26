Украинские силы отразили атаки оккупантов в двух областях: Генштаб назвал самые опасные направления 26 декабря, 07:10 Украинские защитники остановили оккупантов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупационных войск РФ в районе ряда населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 26 декабря.

Украинские защитники отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области, а также Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении вражеские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

На Слобожанском направлении под обстрелы из артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели огонь по районам более 25 населенных пунктов, среди которых Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестово в Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Диброва и Краснопоповка Луганской области; Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районах более 20 населенных пунктов, среди которых Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка, Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении были обстреляны Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении были обстреляны районы более 25 населенных пунктов, среди которых Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривное Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении оккупационные войска РФ продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское Херсонской области, а также Херсон.