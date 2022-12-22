Генштаб сообщил об атаках оккупантов в двух областях: где украинские силы дали отпор 22 декабря, 07:01 Украинские силы остановили вражеские атаки в двух областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупационных войск РФ в районе 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 22 декабря.

Украинские защитники отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Краснопоповка Луганской области, а также Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время на Северском направлении оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня район Заруцкого в Сумской области.

На Слобожанском направлении под удары из танков и артиллерии попали районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении под огонь попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площанки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении войска РФ вели огонь из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дылиевка, Северное, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под обстрелы попали Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты вели огонь из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, зафиксировали в районе населенного пункта Красногригорьевка Днепропетровской области и Херсон.