Оккупанты наступают на трех направлениях: ВСУ остановили атаки в районе девяти населенных пунктов — Генштаб
Украинские защитники отражают вражеские атаки (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях и продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Также постоянно ведется воздушная разведка со стороны захватчиков.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области, а также Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили четыре крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и пять БпЛА Шахед-136.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили четыре пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов и четыре других важных объекта оккупантов.
Ранее в Генштабе сообщали, что после бегства оккупантов с правого берега Херсонской области Россия может перебросить свои войска на Донбасс для установления контроля над Донецкой областью.