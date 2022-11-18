Оккупанты наступают на трех направлениях: ВСУ остановили атаки в районе девяти населенных пунктов — Генштаб 18 ноября, 08:02 Украинские защитники отражают вражеские атаки (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях и продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также постоянно ведется воздушная разведка со стороны захватчиков.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области, а также Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили четыре крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и пять БпЛА Шахед-136.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили четыре пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов и четыре других важных объекта оккупантов.

Ранее в Генштабе сообщали, что после бегства оккупантов с правого берега Херсонской области Россия может перебросить свои войска на Донбасс для установления контроля над Донецкой областью.