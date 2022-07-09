Украинские защитники на границе с Беларусью минируют опасные направления и укрепляют заграждения
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)
Украинские бойцы минируют опасные направления и обустраивают инженерные заграждения на границе с Беларусью.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, который посетил позиции военных.
«Сейчас ситуация полностью контролируется воинскими частями ВСУ, подразделениями ГПСУ, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Каждый день наши защитники выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций», — рассказал Наев.
По его словам, сейчас проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений. Подразделения ГПСУ укрепляют государственную границу Украины по всем угрожающим направлениям.
Кроме того, Наев сообщил, что работа продолжается также в штабах и органах военного управления.
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