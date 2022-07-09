Украинские защитники на границе с Беларусью минируют опасные направления и укрепляют заграждения

9 июля, 17:18
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские бойцы минируют опасные направления и обустраивают инженерные заграждения на границе с Беларусью.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, который посетил позиции военных.

«Сейчас ситуация полностью контролируется воинскими частями ВСУ, подразделениями ГПСУ, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Каждый день наши защитники выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций», — рассказал Наев.

Видео дня

По его словам, сейчас проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений. Подразделения ГПСУ укрепляют государственную границу Украины по всем угрожающим направлениям.

Кроме того, Наев сообщил, что работа продолжается также в штабах и органах военного управления.

https://www.facebook.com/watch/?v=619263393110811
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь Сергей Наев Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Украинские военнослужащие в Донецкой области. 8 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
«Мы навязали России оперативную паузу» /
Как РФ пытается пополнить резервы, а партизаны сажают ее армию на «голодный паек» — интервью с Ждановым
9 июля, 16:46
События
За 100 дней с начала полномасштабного вторжения рф заработала $93 млрд, финансирующих войну в Украине. (Фото:НВ)
$1 млрд в день /
Как энергетический спрут россии тянет деньги на войну из мировой экономики
9 июля, 14:34
Эксперты
Многие ученые считают, что последние 10 лет физика топчется на месте. Однако это не значит, что в последнее время физики не делали больших открытий (Фото:НВ)
Квантовое будущее и новые виды материи /
10 самых интригующих открытий в физике за последнее время
9 июля, 08:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X