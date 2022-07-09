Украинские защитники на границе с Беларусью минируют опасные направления и укрепляют заграждения 9 июля, 17:18 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские бойцы минируют опасные направления и обустраивают инженерные заграждения на границе с Беларусью.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, который посетил позиции военных.

«Сейчас ситуация полностью контролируется воинскими частями ВСУ, подразделениями ГПСУ, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Каждый день наши защитники выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций», — рассказал Наев.



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По его словам, сейчас проходят мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений. Подразделения ГПСУ укрепляют государственную границу Украины по всем угрожающим направлениям.

Кроме того, Наев сообщил, что работа продолжается также в штабах и органах военного управления.

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