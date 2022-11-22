Украинские военные остановили наступление оккупантов в Донецкой и Луганской областях — Генштаб 22 ноября, 07:12 Генштаб сообщил, где украинские защитники остановили наступление оккупантов (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются удержать захваченные территории, сдержать силы обороны, осуществляют инженерное оборудование линии обороны, на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия, ведут воздушную разведку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 22 ноября.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской области, а также Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Видео дня

Оккупанты за сутки нанесли девять авиационных, семь ракетных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое Запорожской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирование наступательных группировок пока не обнаружено.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей войска РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Совершили обстрелы позиций украинских подразделений в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону, совершают обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Макеевка в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях войска РФ сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий. Совершили обстрелы из танков и артиллерии разных типов объектов в районах 17 населенных пунктов, среди которых Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опытное, Яковлевка, Веселое и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняются на захваченных рубежах. Вели огонь по позициям Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В результате обстрелов пострадали районы 21 населенного пункта, в том числе Богоявленка, Времевка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Мирное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону, и не прекращают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Российские оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.