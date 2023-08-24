Буданов объяснил, почему спецоперация разведки и ВСУ в Крыму важна 24 августа, 16:52 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что операция ГУР при поддержке Военно-морских сил ВСУ во временно оккупированном Крыму была необходима для того, чтобы люди в оккупации поверили, что победа Украины не за горами.

«Важность этой спецоперации, прежде всего, в том, чтобы люди поверили. В первую очередь, люди даже не на территории материковой Украины, а в Крыму. Чтобы они вспомнили и поверили в то, что победа не за горами. И освобождение их тоже не за горами», — сказал он в эфире телемарафона в четверг, 24 августа.

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Начальник ГУР добавил, что ударами по территории Крыма «все не закончится».

«Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой», — отметил он, добавив, что любая дипломатия без наличия «реальной силы» бессильна.

Ранее сообщалось, что в Крыму 24 августа около 5 утра произошел бой с участием авиации. Позже стало известно, что подразделения ГУР при взаимодействии с ВСУ осуществили высадку на территории Крыма.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что в результате спецоперации ГУР при поддержке Военно-морских сил Украины во временно оккупированном Крыму разведчики повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 россиян.