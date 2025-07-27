Украинские войска недавно достигли локального продвижения на севере Сумской области, тогда как российские силы пытаются закрепиться на нескольких направлениях в Донецкой области.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW), опубликованной 27 июля.



В Харьковской области ВС РФ не добились существенного прогресса. Атаки происходили возле Глубокого, Старицы, Волчанска, а также в направлениях Липцев, Казачьей Лопани и Кудиевки. На Купянском направлении враг атаковал вблизи Мирного, Петро-Ивановки, Радьковки, Каменки и Песчаного.

Геолокационные данные также свидетельствуют о продвижении украинских сил вблизи села Хатнее на северо-востоке от Великого Бурлука, а также к югу от Дибровы в Серебрянском лесу.

В Донецкой области российская армия активизировала наступательные действия на Северском, Торецком и Новопавловском направлениях. В южной части Серебрянского лесничества подразделения российского 1234-го мотострелкового полка установили свои флаги, что свидетельствует об их продвижении.

Бои продолжались также вблизи Часова Яра, Белой Горы и Предтечино, а также в Покровском районе. Возле поселка Русин Яр зафиксировано продвижение россиян на юго-восток. В районе Великой Новоселки и Малиевки также зафиксировано движение вражеских сил.

В Запорожской области 26 июля россияне продолжали атаковать возле Новопокровки, Степногорска, Плавней и Каменского, но без успеха. На Херсонском и Гуляйпольском направлениях зафиксированы лишь ограниченные действия без продвижения обеих сторон.