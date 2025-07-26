25 июля украинские защитники из 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады, которые действуют в составе 11 армейского корпуса, успешно отбили масштабный штурм российских войск в районе Северска Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба 11 корпуса в комментарии Украинской правде.

С 12:50 до 15:00 враг провел 27 штурмовых атак на позиции Сил обороны в районах Верхнекаменского и Григорьевки. В штурме принимали участие:

более 150 российских военных,

6 танков,

3 БТР,

6 МТЛБ,

БРЕМ,

12 легкобронированных автомобилей,

2 баги,

41 мотоцикл.

По итогам боя было уничтожено 80 оккупантов, еще 37 ранены. Остальные силы противника несли потери и во время боев 26 июля.

Северское направление остается одной из ключевых линий обороны, сдерживающей продвижение россиян в сторону Славянска с востока. После потери российскими войсками села Белогоровка в мае-июне 2025 года, давление на Северск значительно усилилось.

С 26 июля в рамках корпусной реформы оперативно-тактическая группировка «Луганск» прекратила свое существование и продолжает действовать как часть 11 армейского корпуса. Как предполагают собеседники УП, российская сторона могла знать об изменении в структуре управления и попыталась использовать это как слабое место — безрезультатно.