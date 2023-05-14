Продолжают контратаки. В ISW сообщили, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута 14 мая, 08:02 Украинский военных в районе Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские войска продолжают контратаки в районе Бахмута, они смогли занять новые позиции. По данным Института изучения войны, Силы обороны освободили 16,85 кв. км в Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Российский военный блогер заявил, что ВСУ заняли новые позиции на окраине Курдюмовки (14 км юго-западнее Бахмута) и оттеснили оккупантов в этом районе за канал Северский Донец — Донбасс. Он также заявил, что украинские силы продвигались в сторону Клещевки (7 км юго-западнее Бахмута) со стороны Предтечино (16 км юго-западнее Бахмута).

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По состоянию на субботу, 13 мая, аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения этих дополнительных успехов ВСУ юго-западнее Бахмута.

По оценке Института, во время недавних контратак украинские силы уволили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута. Российские источники распространили кадры, показывающие последствия недавней контратаки украинских войск на российские позиции в Майорском районе (20 км юго-западнее Бахмута), и заявили, что отбили атаки.

В то же время основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 12 мая заявил, что разговоры о тактическом выводе российских войск являются чепухой, поскольку они продолжают покидать свои позиции в неопределенных местах.

Милблогер утверждал, что российские войска отступили в ответ на недавние украинские контратаки на относительно небольших участках линии фронта, но предупредил, что эти перегруппировки могут стать более значительными, если российские силы не смогут стабилизировать линию фронта.

По последним данным заместителя министра обороны Анны Маляр, в Бахмуте Донецкой области ситуация развивается динамично. По двум направлениям в пригороде украинского города ВСУ постепенно продвигаются.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские военные двигаются вперед на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении, а россияне теряют технику и живую силу.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что в районе Бахмута украинским военным удалось продвинуться на расстояние до 300 метров.