Украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона, сообщает CNN со ссылкой на источник в ВСУ.