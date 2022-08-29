Украинские войска освободили четыре села на южном направлении — CNN
Украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона, сообщает CNN со ссылкой на источник в ВСУ.
Источник сообщил, что села называются Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.
Новость дополняется
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.