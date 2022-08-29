Украинские войска освободили четыре села на южном направлении — CNN

29 августа, 21:20
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Украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона, сообщает CNN со ссылкой на источник в ВСУ.

Источник сообщил, что села называются Новая Дмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

Новость дополняется

Редактор: Елизавета Кумбер

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