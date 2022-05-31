Глава Луганской ОВА допустил, что украинские войска могут оставить Северодонецк 31 мая, 13:03 Цей матеріал також доступний українською По словам Гайдая, ситуация вокруг Северодонецка остается крайне напряженной (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ситуация вокруг Северодонецка остается крайне напряженной.



Война России против Украины — главные события 31 мая

На вопрос, может ли Северодонецк пасть, Гайдай ответил, что это война, и строить такого рода предположения невозможно, сообщает Русская служба Би-би-си.

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«Но если если им нужно будет отойти за реку, в Лисичанск, чтобы сохранить войска, они, возможно, это сделают», — предположил он.

Гайдай отметил, что российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк с нескольких направлений.

«К сожалению, им уже удалось войти в город, и ситуация очень тяжелая», — отметил он.

По его словам, украинские войска пока не оставили город и продолжают сопротивление.

В Генштабе утром 31 мая сообщили, что на Донецком направлении подразделения войск РФ основные усилия сосредоточиваются на установлении контроля над Северодонецком. На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко сообщил, что около 50% города находится под контролем оккупантов.



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