Будет поражать цели на расстоянии 140 км. В Украине волонтеры создают боевую ракету Трембита 30 апреля, 21:34 Испытание двигателя для ракеты Трембита (Фото:Милитарный)

Украинские волонтеры взялись за разработку боевой ракеты Трембита, которая будет поражать цели на расстоянии 140 км и истощать ПВО врага.

Об этом сообщает издание Милитарный.

Конструкторы запланировали создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Оружие сможет поразить объекты врага на расстоянии 140 км и истощить ПВО врага.

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«Наша простая ракета — несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага», — говорится в сообщении.

Разработкой занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации Отпор.

Сообщается, что по планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточном расстоянии. Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.

Как добавляют разработчики, двигатель ракеты не имеет подвижных деталей, прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет осуществляться с пневмокатапульты.

Заявленные характеристики ракеты:

Снаряженный вес: 100 кг;

Вес боевой части: 20 кг;

Дальность поражения: более 140 км;

Скорость: более 400 км/ч;

Максимальная высота полета: 2000м;

Минимальная высота полета: 30 м;

Двигатель: 30 л.

Презентация народной ракеты Трембита / Фото: Трембита/Facebook

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