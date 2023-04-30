Будет поражать цели на расстоянии 140 км. В Украине волонтеры создают боевую ракету Трембита
Испытание двигателя для ракеты Трембита (Фото:Милитарный)
Украинские волонтеры взялись за разработку боевой ракеты Трембита, которая будет поражать цели на расстоянии 140 км и истощать ПВО врага.
Об этом сообщает издание Милитарный.
Конструкторы запланировали создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Оружие сможет поразить объекты врага на расстоянии 140 км и истощить ПВО врага.
«Наша простая ракета — несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага», — говорится в сообщении.
Разработкой занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации Отпор.
Сообщается, что по планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточном расстоянии. Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.
Как добавляют разработчики, двигатель ракеты не имеет подвижных деталей, прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет осуществляться с пневмокатапульты.
Заявленные характеристики ракеты:
Снаряженный вес: 100 кг;
Вес боевой части: 20 кг;
Дальность поражения: более 140 км;
Скорость: более 400 км/ч;
Максимальная высота полета: 2000м;
Минимальная высота полета: 30 м;
Двигатель: 30 л.
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