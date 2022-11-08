«Слепили из того, что было». Украинские военные затрофеили новый беспилотник россиян — фото 8 ноября, 19:27 Сбитый беспилотник оккупантов (Фото:Харьковская отдельная бригада территориальной обороны via Facebook)

В Харьковской области бойцы терробороны затрофеили российский беспилотник. Аппарат не смог долететь до позиции украинских защитников и упал в серой зоне.

Об этом сообщает в Facebook Харьковская отдельная бригада терробороны.

«Наши бойцы во время разведывательного рейда затрофеили новейший российский беспилотник! Класс объекта — ССИЧБ, то есть „Сам слепил из чего было“. Бойцы отмечают, что микросхемы для дрона, судя по всему, вытащили из разных иностранных электроприборов. По крайней мере, на это указывает их маркировка», — говорится в сообщении.



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